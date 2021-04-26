Владимир Бидёвка почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля, у памятного знака «Дончанам – жертвам Чернобыльской трагедии» в столице Республики состоялся митинг, приуроченный к 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка и депутаты, а также представители министерств, городской и районных администраций Донецка, общественные деятели, дончане и гости столицы.

Выступая перед собравшимися, Владимир Бидёвка отметил, что Чернобыльская трагедия коснулась многих людей по всему миру.

«26 апреля 1986 года стало днём, который навсегда изменил жизни сотен тысяч людей: сотрудников атомной электростанции, жителей городов Припять, Чернобыль и других населённых пунктов, а также тех человек, которые, не жалея своего здоровья и жизни, стали грудью на защиту всего цивилизованного мира от атома – страшной силы, которой не видно, но которая убивала», − сказал он.

Спикер парламента поблагодарил ликвидаторов и всех, кто внёс вклад в устранение последствий аварии, за мужество и бессмертный подвиг.

«Не зря 26 апреля является Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф, ведь все живущие на Земле должны понимать и никогда не забывать, что врачи, водители, шахтёры, военнослужащие, спасатели и представители других самых разных профессий со всех республик Советского Союза заслонили собой мир от гибели. Среди них были тысячи наших земляков. Мы должны это помнить и быть благодарны этим людям.

Низкий поклон всем ликвидаторам и их семьям, которые всегда были рядом с ними и оказывали всяческую поддержку. Спасибо за то, что наш мир сегодня живёт», − отметил Владимир Бидёвка.

Слова благодарности участникам тех событий высказали также глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов и другие гости.

В завершение митинга присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.