Владислав Бердичевский: Донбасс на стороне мира, но наш народ самостоятельно будет определять свою дальнейшую судьбу

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский в комментарии Федеральному агентству новостей раскритиковал высказывание экс-представителя председателя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика о возможности заморозки конфликта в Донбассе по Приднестровскому сценарию.

Парламентарий заявил, что Донецк ждёт от ОБСЕ разрешения конфликта в Донбассе, а не на его заморозку.

«Донецк прежде всего ждёт содействия в деэскалации конфликта, но никак не того, что спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе будет неприкрыто занимать позицию одной из конфликтующих сторон.

При чём сторона, за которую заступается господин Сайдик, шесть лет делала всё, чтобы усилить противостояние – начиная от блокады, организованной радикалами и поддержанной Киевом, и заканчивая ущемлением прав и свобод русскоязычного населения на Украине и той территории Донбасса, которая находится под её контролем», – отметил Владислав Бердичевский.

Он предположил, что данные о финансовом подкреплении Сайдика со стороны различных западных организаций за поддержку Украины на международной политической арене далеко не выдумки.

«Мы много раз напоминали украинским лидерам, напомним и Мартину Сайдику о том, что Комплекс мер и формула Штайнмайера — это международные соглашения, подписанные обеими сторонами в присутствии стран-гарантов. В них чётко прописан порядок выполнения пунктов, и такой многоопытный политик и дипломат, как Мартин Сайдик не должен позволять себе искажать суть подобных документов в угоду собственной выгоде. Донбасс всегда на стороне мира, мы ждём, что наше стремление прекратить войну будет поддержано международным сообществом, однако наш народ самостоятельно будет определять свою дальнейшую судьбу и решать по каким законам ему жить на своей земле», – заключил депутат.

Владислав Бердичевский добавил, что Народные Республики будут ожидать более объективной и взвешенной оценки происходящих в Донбассе событий от следующего спецпредставителя ОБСЕ.