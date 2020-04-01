Владислав Бердичевский: На фоне призыва к миру во время пандемии действия Украины выглядят как неприкрытый цинизм и откровенное издевательство

В интервью РИА Новости депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал призыв федеральных министерств иностранных дел Германии и Франции к режиму прекращения огня в Донбассе на фоне пандемии.

«Это, безусловно, благой призыв. И мы абсолютно его поддерживаем. Впрочем, наши призывы к украинской стороне прекратить обстрелы длятся уже шесть лет. И все наши мирные инициативы оставались без внимания как Украины, так и её европейских союзников.

Мы выражаем полную готовность соблюдать абсолютный режим тишины, но Украина таких инициатив не проявляет. Скорее наоборот – обстрелы усиливаются. Только за последние сутки были обстреляны посёлки Донецка и Горловки. Обстреливаются объекты гражданской инфраструктуры. Статистика за месяц выглядит ещё страшнее. Есть погибшие и раненые мирные жители. Был ранен наблюдатель СЦКК. Из-за угрозы обстрелов остановлена Донецкая фильтровальная станция и многие люди, в том числе и на территориях, подконтрольных Украине, остались без воды. На этом фоне призывы к миру выглядят как неприкрытый цинизм и откровенное издевательство», – сказал депутат.

Владислав Бердичевский добавил, что для прекращения огня на украинскую сторону должен оказываться всесторонний контроль со стороны стран-гарантов.

«Полагаю, что Берлину и Парижу не стоит ограничиваться голословными призывами к Киеву. Нужно жёсткое давление с применением всех возможных экономических, политических и дипломатических механизмов и рычагов. Только в этом случае возможен какой-то результат. Но на сегодняшний день ни Германии, ни Франции мир на Украине просто не нужен. Европе, как, впрочем, и Америке нужна дестабилизация в регионе, дестабилизация на границе с Россией. А поэтому у украинских неонацистов остаётся ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. И нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время ситуация изменится», – резюмировал парламентарий.