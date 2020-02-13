Владислав Бердичевский: Политика новой украинской власти полностью идентична тому, что мы видели у Порошенко

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский прокомментировал пресс-службе Народного Совета высказывание Александра Корниенко о позиции президента Украины Зеленского по закреплению особого статуса ДНР и ЛНР в конституции Украины.

«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского — особый статус в конституцию не вписывать», — сказал руководитель партии «Слуга народа».

«Политика новой украинской власти полностью идентична тому, что мы видели у Порошенко. Высказывания украинских руководителей даже самого высокого уровня не оставляют иллюзий на счёт их желания выполнять Минские соглашения. Любое заявление Зеленского или членов его команды откровенно демонстрирует деструктивное и наплевательское отношение Киева как к подписанными им договоренностям, так и к международному праву в целом.

Краеугольный камень Минских соглашений – закрепление особого статуса Республик Донбасса в украинской конституции. Отказ от этого пункта – это принципиальный отказ от Минских соглашений и от политического урегулирования конфликта.

Одновременно с этим страны, которые взяли на себя обязательства стать гарантами Минских соглашений – Франция и Германия, – игнорируют подлинные цели Украины: продолжение войны, усугубление экономической и политической блокады ДНР и ЛНР, тотальное нарушение прав человека и создание гуманитарных проблем в Донбассе.

У нас складывается впечатление, что любые действия Украины – массовая гибель людей, блокада и поражение в правах – вызывают одобрение у мирового цивилизованного сообщества.

Надеемся, что это всё-таки не так и мы услышим в самое ближайшее время осуждение от стран-гарантов Минских соглашений, мирового сообщества и Организации Объединенных Наций, гневное осуждение Украины за отказ от выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 (2015)», – сказал парламентарий.