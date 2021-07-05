Владислав Бердичевский принял участие в программе «Главная тема» (Видео)

Председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский принял участие в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Оплот ТВ», посвящённом итогам прямой линии с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Парламентарий прокомментировал заявления российского лидера по вопросам международных отношений, в том числе с Украиной, возможное их влияние на ситуацию в Донбассе и высказал мнение о перспективах реализации Минских соглашений в свете обозначенной Владимиром Путиным позиции по украинскому вопросу.