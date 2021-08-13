Владислав Бердичевский рассказал о законодательном регулировании рекламной деятельности в Республике (видео)

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал о нормативном регулировании рекламной деятельности и о запретах, которые установлены законодательством в данной сфере.

«Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям на законодательном уровне контролирует распространение рекламы. Реклама определённых видов продукции и услуг находится под запретом. Это касается, например, товаров, искажающих показания счётчиков воды, газа, тепла и электричества. Запрещена реклама алкоголя и табака – этот запрет устанавливается Законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Информационное пространство сегодня переполнено. Если сравнивать количество сведений, которые поступают со всех уголков земли на данный момент, с количеством новостей, о которых узнавал мир, например, пятьдесят лет назад, станет понятно, что объём таких данных несопоставим. Поэтому реклама алкоголя и табака даже на сайтах производителей не должна содержать в себе ничего, кроме наименования продукта.

Комитет организует свою работу в том числе с расчётом на будущее. К примеру, в нашем государстве запрещена реклама ряда финансовых услуг, одной из которых является микрокредитование. В настоящее время в Республике деятельность организаций, предоставляющих такие услуги, допускается только при наличии лицензии от Центрального Республиканского Банка. Насколько я знаю, такую лицензию ни одно учреждение ещё не получило, но мы уже взяли под контроль этот вопрос.

Кроме того, деятельность комитета затрагивает сферы цифровых технологий, ограничения распространения информации, вредной для детей, и другие. Мы стараемся реагировать на все вызовы времени и быть на два шага впереди», – сказал Владислав Бердичевский.