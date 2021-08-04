Владислав Бердичевский: «Статья Владимира Путина – это ответ на украинский проект «антироссия» (Видео)

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» прокомментировал тезисы статьи Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев.

«Попытка доказать этой статьёй, что невозможно разорвать русский и украинский народы, – это ответ на проект «антироссия», который предусматривает отрыв южнорусских земель от самой метрополии. И истерическая реакция украинских политиков говорит о том, что Владимир Путин ударил в самое больное место. Потому что люди начали задумываться.

Кстати, на Украине был проведён опрос, в ходе которого молодое поколение, тридцатилетние в большинстве своём ответили, что украинцы и русские – это один народ», − рассказал парламентарий.

Отдельно Владислав Бердичевский остановился на тезисе статьи, в соответствии с которым Украина в современных границах – это продукт советской эпохи.

«В своей статье Владимир Путин опроверг все мифологические изыскания украинских историков, политологов и политиканов, которые на волне национализма пытаются построить страну по своим законам, не обращая внимания на большую часть собственного населения.

Народ, тем не менее, в лице половины опрошенных говорит о том, что украинцы и русские – это один народ. И это повод задуматься для украинских руководителей о том, куда они ведут свою страну. А ведут они её к руине», − резюмировал депутат.