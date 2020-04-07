Владислав Бердичевский: Ухудшение ситуации на Украине выгодно Вашингтону

В интервью информационному агентству РИА «ФАН» депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал итоги переговоров между Госсекретарём США Майком Помпео и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Владимир Зеленский в очередной раз показал, чьи приказы он выполняет и кто настоящий хозяин Украины. Обсуждая конфликт в стране, Помпео обвинил в ухудшении гуманитарной ситуации Российскую Федерацию. Эту риторику, навязанную Вашингтоном, последовательно ретранслирует президент Украины и члены его команды.

Между тем, международные организации и участники «нормандского формата» неоднократно подчёркивали, что заморозка Минских переговоров лежит целиком и полностью именно на украинской стороне. Киев упорно пытается сделать Россию участником конфликта, снять с себя все обязательства и переложить вину за свои преступления на чужие плечи», – отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что такая непродуктивная риторика официального Киева бьёт, в том числе, и по жителям подконтрольных Украине территорий.

«Пока Киев будет плясать под вашингтонскую дудку, мирное урегулирование конфликта не представляется возможным. Ведь именно США выгодно поддерживать очаги напряжённости на сопредельных России территориях. На интересы украинцев Соединённым Штатам плевать. Даже более того, чем хуже будет ситуация в стране, тем выгоднее Вашингтону. Ведь можно и дальше обвинять Россию, которая остаётся главным геополитическим конкурентом США», – резюмировал Владислав Бердичевский.