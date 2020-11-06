Владислав Бердичевский: Украинская сторона в очередной раз пытается запутать и затормозить переговорный процесс

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский в интервью РИА ФАН прокомментировал заявление представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кравчука о необходимости демилитаризации Народных Республик с последующим проведением местных выборов 31 марта 2021 года.

«Киев, как многоголовая гидра, всегда разными головами озвучивает разные идеи. В основном идеи, не имеющие отношения к реальности. Первая говорит про мир, вторая о реинтеграции Донбасса, третья – о демилитаризации. Но все эти разговоры можно свести к одному – Украина не хочет выполнять Минские договорённости. Соответственно, украинские лидеры не хотят мира. А в итоге мирные города Донбасса оказываются под обстрелом украинских военных.

О какой демилитаризации идёт речь? В подписанных договорённостях нет таких формулировок. Это попытки украинской стороны в очередной раз запутать и затормозить переговорный процесс. Наша сторона, представители Республик, раз за разом призывают на встречах в Минском формате перестать придумывать, как бы переиначить уже существующие соглашения, и начать выполнять то, что ещё шесть лет назад было подписано обеими сторонами конфликта – и Киевом, и Донбассом. А вот украинская сторона последовательно и систематично игнорирует и эти призывы, и в принципе свои обязательства по Минским договорённостям», − отметил парламентарий.

Владислав Бердичевский подчеркнул, что заявления представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе полностью противоречат Минским соглашениям.

«В Комплексе мер чётко прописано, как и когда проводить выборы. И то, что озвучивают Кравчук и компания, вообще никак не соответствует данному документу.

Киеву уже давно пора уяснить, что озвученное его представителями мнение, транслируемое через СМИ, не представляет никакой ценности для Минских переговоров, а зачастую даже скорее вредит этому и так крайне затруднённому процессу.

Украинской стороне следует ещё раз внимательно прочитать те договорённости, которые были одобрены странами-гарантами и Советом безопасности ООН. И начать уже наконец-то их выполнять, а не сыпать в медиапространстве странными и нелепыми высказываниями», − резюмировал депутат.