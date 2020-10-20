Владислав Бердичевский: Украинские переговорщики дискредитируют себя, своих западных кураторов и ставят под сомнение договороспособность Киева

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский в интервью РИА Новости прокомментировал заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о необходимости поражения в правах жителей ДНР и ЛНР и неэффективности Минского формата переговоров.

«Министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» сделал ряд одиозных заявлений касательно конфликта в Донбассе. Он призвал применить к жителям Республик «поражение в правах», предложил заменить Минский формат каким-либо ещё, «например, Стокгольмским», назвал Минские переговоры неэффективной «банальной логистической площадкой, которую нужно менять». В общем, переплюнул даже экс-президента Украины Порошенко по части заявлений, полностью дискредитирующих Украину как партнёра по переговорам.

При этом отметим, что поражение жителей Донбасса в правах Украина уже давно провела. Получение своих пенсий и социальных выплат на территории Украины для наших граждан все эти годы постепенно становилось всё более невыполнимой задачей, которую продолжали и продолжают усложнять украинские власти. Жители Донбасса, даже просто русскоязычные граждане Украины там становятся людьми третьего сорта и об этом свидетельствует ряд законодательных инициатив украинских парламентариев», − отметил Владислав Бердичевский.

Также парламентарий подчеркнул, что выполнение Минских соглашений – это единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе.

«Что касается подписания новых соглашений и создания неких новых альянсов, разработки новых переговорных форматов и так далее, об этом говорилось уже не раз. Минский формат и выполнение положенных в его основу документов – единственный путь урегулировать конфликт, который был согласован сторонами конфликта и одобрен странами-гарантами и Советом безопасности ООН. Другой переговорной площадки по Донбассу нет.

А заявления Резникова о неэффективности Минского процесса – чистой воды практика двойных стандартов. Ведь именно украинская сторона вставляет палки в переговорный процесс и прикладывает колоссальные усилия, чтобы сделать переговорную площадку неэффективной. При этом украинские переговорщики дискредитируют себя, своих западных кураторов и в целом ставят под сомнение договороспособность государства Украина.

На этом фоне могу только посочувствовать западным партнёрам Киева. Украина не способна принимать решения и добиваться их выполнения. Любые договорённости могут быть нарушены украинскими властями в любой момент. Мы видим это уже много лет, и не только мы – Запад тоже всё больше и больше осознаёт, чего стоят обещания Зеленского», − резюмировал депутат.