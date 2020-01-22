Владислав Бердичевский: Украинским политикам, предрекающим поражение ДНР и ЛНР, стоит вспомнить военные кампании ВФУ под Иловайском и Дебальцево

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление министра обороны Украины о том, что полное разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

«Каждый новый министр обороны Украины почему-то считает своим долгом рассказать о том, что он владеет информацией о присутствии российских войск в Донбассе, а также добавить что-нибудь о непризнании Республик и перспективах заморозки этого конфликта. Вот и Андрей Загороднюк не стал отставать от своих предшественников, достал из стола методичку про российскую агрессию, выданную западными кураторами, и заявил, что разведение сил и средств почему-то противоречит Минским соглашениям. При этом ранее заместитель секретаря СНБО Украины рассказал журналистам о том, каким он видит силовой сценарий разрешения конфликта в Донбассе», – отметил парламентарий.

Депутат добавил, что говорить с Украиной о заявлениях первых лиц, которые нарушают не только подписанные ею же договоренности, но и просто обманывают надежды украинцев на завершение войны в стране, бесполезно.

«И президент, и его подчиненные постоянно дают подобные провокационные интервью, делают устрашающие прогнозы, обещают Донбассу хорватский или приднестровский сценарий.

В любом случае, каждому, кто спит и видит поражение Народных Республик, стоит вспомнить, чем закончились военные кампании ВФУ под Иловайском и Дебальцево. Мы будем защищать каждый клочок нашей земли и стремимся к тому, чтобы вернуть контроль над всеми территориями в рамках наших государственных границ», – резюмировал Владислав Бердичевский.