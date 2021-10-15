Владислав Бердичевский: В ДНР формируется законодательная база для создания портала государственных услуг (видео)

О законодательном обеспечении информационной безопасности граждан ДНР, принятых законах и законодательных инициативах в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» рассказал председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

В частности, парламентарий подчеркнул особую актуальность Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи», принятого Народным Советом 17 сентября.

«Не так давно мы приняли поправки в закон об электронной подписи, в соответствии с которыми Министерство связи становится органом исполнительной власти, уполномоченным на создание условий для полноценного функционирования в ДНР системы электронных подписей.

Стоит отметить, что в настоящее время мы движемся к созданию в Республике собственного портала «Госуслуги». И все нормативные правовые акты, которые принимаются парламентом и профильными министерствами, приближают нас к этой цели», – заявил Владислав Бердичевский.

Также в ходе эфира парламентарий рассказал об основных мерах защиты персональных данных, которые необходимо соблюдать каждому пользователю информационно-коммуникационных сетей.