Владислав Бердичевский: возможность принять участие в голосовании – это свидетельство серьёзных интеграционных процессов

Возможность принять участие в голосовании для граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР, на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации — это свидетельство серьёзных интеграционных процессов, происходящих между Российской Федерацией и Донбассом. Об этом в комментарии сайту «ДНР-онлайн» заявил депутат Народного Совета Владислав Бердичевский.

«Возможность принять участие в голосовании для граждан России, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — это свидетельство очень серьёзных интеграционных процессов, происходящих между Российской Федерацией и Донбассом. До этого такой возможности у нас не было. Кстати, хочу напомнить, что Украина за семь лет войны даже не задумалась о проведении выборов на этих территориях несмотря на то, что, по их словам, это «украинские территории», и они очень «переживают» за граждан, проживающих здесь.

В целом геополитические процессы, запущенные в 2014 году, очень серьёзны. Многие до сих пор не понимают, что ДНР находится на линии фронта между западной цивилизацией и Русским миром. Поэтому я считаю, что долг граждан России, проживающих в ДНР и ЛНР, — проголосовать, показать высокую явку, чтобы было видно, какой путь выбрал народ Донбасса», — сказал Владислав Бердичевский.