Владислав Бердичевский: Зеленский оказался между республиканским молотом и демократической наковальней

Щекотливую политическую ситуацию, в которой оказался президент Украины Зеленский после визита в Киев госсекретаря США Майкла Помпео, прокомментировал РИА ФАН депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Украинская тема волею судеб оказалась втянутой в предвыборную президентскую кампанию США. Демократическая партия инициировала импичмент президенту Трампу после обнародования записи его телефонного разговора с Зеленским. Дональд Трамп со своей стороны намерен использовать материалы, связанные с участием украинской власти в предыдущих президентских выборах. В этой ситуации Зеленский и его команда оказались между молотом и наковальней. Урок с Порошенко, который поддержал только кандидата от демократической партии, не прошёл для них даром.

Теперь официальная позиция Украины – поддерживать обе партии. Однако в случае победы Трампа Зеленский рискует вызвать гнев своего сюзерена. Ведь это именно из-за записи телефонного разговора с Зеленским разразился скандал. Майкл Помпео дал понять президенту Украины, что нужно бороться с коррупцией. А главный коррупционер на Украине по мнению Трампа – это Джо Байден, основной соперник на грядущих президентских выборах. Судьба Порошенко показала, что Дональд Трамп очень хорошо помнит тех, кто поддерживал его конкурентов. Вероятность победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США достаточно велика, и тогда Зеленскому не позавидуешь», – отметил парламентарий.