Владислав Погорелый подвёл итоги работы Молодёжного Парламента за 2020 год

Сегодня, 5 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали ежегодный отчёт председателя Молодёжного Парламента Владислава Погорелого за 2020 год.

«За отчётный период было проведено девять пленарных заседаний, по итогам которых принято 62 постановления, а также 21 заседание Президиума, 317 заседаний комитетов и 22 заседания рабочих групп.

Кроме того, за отчётный период состоялось более 100 встреч с органами законодательной и исполнительной власти по вопросам рассмотрения предложений Молодёжного Парламента, а также для решения обращений от граждан. В частности, три встречи с Главой ДНР, более 20 – с комитетами Народного Совета, более 50 – с представителями министерств и более 20 – с органами местного самоуправления.

Одним из самых значительных блоков нашей работы является работа с населением. За отчётный период депутатами Молодёжного Парламента было проведено 64 приема в общественных приемных Председателя общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина, 13 приёмов в округах, 9 приёмов – в отдаленных районах Республики, совместно с представителями общественного движения «Донецкая Республика» и общественного движения «Свободный Донбасс».

Также за отчётный период было проведено 19 сходов граждан и 18 встреч с трудовыми коллективами.

Помимо этого, депутаты Молодежного Парламента приняли участие в 9 выездах в рамках проекта “Правомобиль”», – рассказал докладчик.

Владислав Погорелый отдельно отметил предложения от молодых парламентариев к законопроектам, которые разрабатывались комитетами Народного Совета. В частности, речь шла о предложениях к законопроектам «Об основах государственной молодежной политики» и «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Подводя итоги, Владислав Погорелый пожелал присутствующим успехов во всех добрых начинаниях и выразил надежду на то, что последующие созывы Молодёжного Парламента удержат высокую планку его работы.