Владислав Русанов рассказал о работе Народного Совета в период действия режима повышенной готовности (видео)

В эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский» депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Владислав Русанов рассказал о работе парламента в период действия режима повышенной готовности.

«Сегодня комитеты ведут законотворческую деятельность либо в дистанционном режиме, либо в очном, но с соблюдением всех противоэпидемических мер. Кроме того, продолжается работа по рассмотрению обращений граждан во время действия режима повышенной готовности», – отметил Владислав Русанов.

Парламентарий рассказал о дистанционных формах взаимодействия с населением, напомнил, что граждане Республики могут написать письмо и отправить его в Народный Совет по почте.

«Также для того, чтобы направить обращение депутату, можно заполнить электронную форму на сайте Народного Совета (в разделе онлайн-приёмная). Каждый житель Республики может в электронном письме обратиться к конкретному депутату через интерактивную карту приёмных депутатов Народного Совета в округах, также размещённую на официальном сайте парламента. С помощью сайта можно написать обращение в один из шестнадцати комитетов Народного Совета, отправить электронное обращение непосредственно Председателю Народного Совета», – рассказал Владислав Русанов.