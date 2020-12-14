Власти ДНР приняли участие в общественной дискуссии по вопросам концепции и идеологической составляющей доктрины «Русский Донбасс»

В воскресенье, 13 декабря, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, парламентарии, члены общественных организаций и представители научного мира приняли участие в общественной дискуссии по вопросам рассмотрения и принятия доктрины «Русский Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба Главы Донецкой Народной Республики.

Мероприятие проходило в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской.

Основными темами обсуждения стали историко-культурные корни самоидентификации Донбасса, причины событий 2014 года, курс на интеграцию с Россией.

Во время дискуссии прозвучали доклады об истории Донбасса. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об этапах становления государства и поделился воспоминаниями о событиях Русской весны 2014 года.

«Русский мир стал объединяющим фактором, который позволил нам двигаться несмотря ни на что. Мы точно не могли никогда согласиться с той дикой русофобией, которая появилась в Киеве и распространялась по всей территории уже оставшейся части Украины. Мы не были согласны и считали глупой с экономической точки зрения так называемую евроинтеграцию. И оказались абсолютно правы. Мы абсолютно не согласны с нацизмом, неонацизмом. Мы его видели своими глазами во время всего конфликта начиная с 2014 года. Мы точно не согласимся никогда с переписыванием истории», – сказал глава государства.

Также о становлении и развитии Донецкой Народной Республики рассказали и депутаты Народного Совета Мирослав Руденко и Юрий Сивоконенко. Мирослав Руденко рассказал о ходе Русской весны 2014 года в Донбассе и об итогах этой борьбы.

«Украина столкнулась с беспрецедентным сопротивлением, это полностью сломало сценарий морального запугивания и превращения русского населения в жертву этноцида. Серия военных поражений, высокие потери принудили Украину к заключению Минских соглашений. Их историческое значение заключается в том, что они создали базу для международно-правового признания Донецкой и Луганской Народных Республик», – сказал парламентарий.

Подводя итоги дискуссии, Денис Пушилин отметил важность создания доктрины для Республик Донбасса и для развития интеграционных процессов с Российской Федерацией.

«Доктрина должна отражать основные аспекты культурно-исторического развития Донбасса, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности Донецкой Народной Республики.

Она призвана стать программным документом, руководством при принятии решений в системе государственного планирования, основой образовательных процессов. И как мы понимаем, работы в этом плане предстоит очень много.

Утрирую, но всё-таки: министр или начальник департамента, принимая решение, должен делать это с учётом доктрины. Именно так это должно быть воспринято на всех уровнях.

У нас есть масса того, на что мы можем опираться, и мы будем на это опираться в нашей истории. Граждане Республики объединены общей целью, традициями и ценностями. Мы идём по пути уверенного развития и в ближайшее время рассчитываем по ряду направлений выйти на уровень соседних с нами российских регионов.

Во многом мы давно уже себя ощущаем одним из регионов России с учётом тех вызовов, которые мы приняли на себя. Сегодня мы прикладываем все усилия, чтобы возродить славу Донбасса как важного промышленного центра России и создать все условия для комфортного труда и повышения благосостояния наших жителей. Без этого мы не сможем дальше двигаться. Наши жители, граждане должны жить достойно. Уверен, у нас с вами всё получится. Работаем!» – сказал Денис Пушилин.

По итогам обсуждения были приняты следующие предложения:

– одобрить доктрину «Русский Донбасс» в целом;

– определить состав редакционной группы для внесения правок и замечаний, озвученных в ходе дискуссии;

– вынести доктрину на широкое обсуждение общественности в городах и районах ДНР;

– ходатайствовать перед Главой ДНР о принятии доктрины «Русский Донбасс» в качестве основы государственной политики Республики.