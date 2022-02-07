Внесены изменения в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции

В понедельник, 7 февраля, в рамках повестки дня первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года».

С докладом выступил представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Алексей Сухинин.

«Законопроектом предусматривается ратификация протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года, подписанных Главой Донецкой Народной Республики и Главой Луганской Народной Республики 24 декабря 2021 года.

Так, согласно изменениям, вносимым в статью 5 Договора, Единый экономический совет наделяется следующими полномочиями:

– принятие решения о взаимном признании действующими на территориях Сторон лицензий, разрешений и иных документов, предоставляющих право на осуществление отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Сторон, сертификатов на товары, производимые на территориях Сторон, свидетельств саморегулируемых организаций, заключений экспертизы, свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, выдаваемых компетентными органами Сторон;

– принятие решения о признании действующими на территориях Сторон лицензий, разрешений и иных документов, предоставляющих право на осуществление отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, сертификатов на товары, производимые на территории Российской Федерации, свидетельств саморегулируемых организаций, заключений экспертизы, свидетельств на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, выдаваемых компетентными органами Российской Федерации.

Кроме того, внесённые в часть 3 статьи 7 Договора изменения позволят определять состав Единой экономической комиссии решением Единого экономического совета. Председательство в Комиссии будет осуществляться на ротационной основе на протяжении одного года без права продления

Решения о признании на территории Донецкой Народной Республики разрешительных документов, выданных компетентными органами Луганской Народной Республики и Российской Федерации, будут способствовать усилению экономической интеграции с указанными государствами», – рассказал Алексей Сухинин.

Закон «О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.