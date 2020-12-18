Внесены изменения в Гражданский кодекс ДНР

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал о положениях Закона ДНР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», принятого Народным Советом 18 декабря 2020 года.

«Закон определяет базовую величину для расчётов в гражданско-правовых отношениях, а также конкретизирует некоторые вопросы, связанные с деятельностью религиозных организаций. В частности, в Гражданском кодексе ДНР конструкция «конфессиональные нормы» заменяется на «внутренние установления».

Отдельно считаю необходимым обратить внимание на то, что Закон закрепляет возможность установить на законодательном уровне особенности изменения организационно-правовой формы при смене собственника с муниципального образования на Донецкую Народную Республику или с Донецкой Народной Республики на муниципальное образование», – рассказал парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.