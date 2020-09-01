Внесены изменения в определение предпринимательской деятельности в Гражданском кодексе ДНР

Депутат Народного Совета Алексей Дорофеев рассказал о сути Закона ДНР «О внесении изменений в статью 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики».

«В соответствии с нормами Гражданского кодекса ДНР отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, регулируются исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном Законом порядке. Этим определением закреплена основная обязанность лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью – быть зарегистрированным в таком качестве.

Принятый Закон вносит изменения в существующее определение и предоставляет право физическим лицам осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве физических лиц – предпринимателей», – отметил Алексей Дорофеев.

Депутат добавил, что эта норма согласуется с положениями статей Гражданского кодекса ДНР, в соответствии с которым для отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия такой деятельности без государственной регистрации в качестве физического лица – предпринимателя.

Разработанный докладчиком, Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» принят Народным Советом 1 сентября в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.