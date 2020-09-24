Внесены изменения в отдельные нормы переходных положений Гражданского кодекса ДНР

Заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров представил Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 24 сентября 2020 года.

«Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» уточняет, что обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры аренды зданий и сооружений, договоры аренды предприятий, заключенные на срок более трех лет. Данные изменения необходимы для устранения проблемы правоприменения переходных положений Гражданского кодекса в части нотариального удостоверения договоров аренды.

Также установлен срок – до 1 января 2022 года – в течение которого требования о государственной регистрации сделки не применяются в отношении договоров продажи недвижимости или предприятия, дарения недвижимого имущества, ренты и пожизненного содержания с иждивением, предусматривающие отчуждение недвижимого имущества, а также договоров аренды здания или сооружения, аренды предприятия, доверительного управления недвижимым имуществом, а подлежат регистрации права, возникающие на основании указанных договоров.

Данное изменение связано с тем, что с 1 января 2022 года планируется реализация реформы государственной регистрации прав на недвижимое имущество с переходом на модель государственной регистрации недвижимости, введённой в Российской Федерации в 2017 году», – пояснил Александр Быкадоров.

Кроме того, принятым законом закрепляются нормы, определяющие временное, до 1 января 2022 года правовое регулирование бесхозяйного имущества.

Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, принят в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.