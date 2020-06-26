Внесены изменения в положения, регулирующие адвокатскую деятельность
Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Александром Быкадоровым.
Представил законопроект коллегам председатель профильного комитета Андрей Баевский.
«Проект закона разработан для устранения юридических коллизий. В частности, он закрепляет:
– гарантии адвокатов при истребовании от них сведений, связанных с оказанием юридической помощи;
– запрет привлечения к ответственности за выраженное мнение при осуществлении адвокатской деятельности;
– урегулирование проведения процедуры обыска, осмотра, выемки. Такая процедура будет проводиться только в присутствии представителя Совета адвокатов или с его обязательным уведомлением.
Кроме того, проект закона предлагает установить, что уголовное преследование адвоката осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством», – сообщил депутат.
Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.