Внесены изменения в положения, регулирующие адвокатскую деятельность

Пленарные заседания

Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики Об адвокатуре и адвокатской деятельности”», разработанный депутатом Народного Совета, заместителем председателя Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Александром Быкадоровым.

Представил законопроект коллегам председатель профильного комитета Андрей Баевский.

«Проект закона разработан для устранения юридических коллизий. В частности, он закрепляет:

– гарантии адвокатов при истребовании от них сведений, связанных с оказанием юридической помощи;

– запрет привлечения к ответственности за выраженное мнение при осуществлении адвокатской деятельности;

– урегулирование проведения процедуры обыска, осмотра, выемки. Такая процедура будет проводиться только в присутствии представителя Совета адвокатов или с его обязательным уведомлением.

Кроме того, проект закона предлагает установить, что уголовное преследование адвоката осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством», – сообщил депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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