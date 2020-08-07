Внесены изменения в правовое регулирование деятельности государственных военизированных горноспасательных служб

Пленарные заседания

Член Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Евгений Гриценко рассказал о сути Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”», принятого Народным Советом 7 августа 2020 года.

«Согласно Закону Правительство ДНР будет устанавливать порядок деятельности, задачи, функции и полномочия государственных военизированных горноспасательных служб, требования к их составу, структуре, комплектованию, оснащенности и постоянной готовности, условиях их размещения, а также несения дежурства спасателями указанных служб.

Кроме того, Закон конкретизирует нормы, касающиеся прохождения медицинских осмотров работниками профессиональных аварийно-спасательных служб», – сообщил депутат.

Закон разработан депутатом Народного Совета, членом Комитета по безопасности и обороне Евгением Гриценко совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и принят Народным Советом в двух чтениях в целом с учётом правок.

Новости по теме

Профильный комитет приступил к рассмотрению изменений в законы, направленные на реализацию норм Гражданского кодекса

Профильный комитет приступил к обсуждению изменений в Закон ДНР «О недрах»

В Народном Совете обсудили вопросы реализации законодательных норм социальной поддержки льготных категорий граждан

Упрощён временный ввоз личных авто, зарегистрированных в иностранных государствах, в Республику