Внесены изменения в правовое регулирование деятельности государственных военизированных горноспасательных служб

Член Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Евгений Гриценко рассказал о сути Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”», принятого Народным Советом 7 августа 2020 года.

«Согласно Закону Правительство ДНР будет устанавливать порядок деятельности, задачи, функции и полномочия государственных военизированных горноспасательных служб, требования к их составу, структуре, комплектованию, оснащенности и постоянной готовности, условиях их размещения, а также несения дежурства спасателями указанных служб.

Кроме того, Закон конкретизирует нормы, касающиеся прохождения медицинских осмотров работниками профессиональных аварийно-спасательных служб», – сообщил депутат.

Закон разработан депутатом Народного Совета, членом Комитета по безопасности и обороне Евгением Гриценко совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и принят Народным Советом в двух чтениях в целом с учётом правок.