Внесены изменения в Уголовный кодекс

В пятницу, 5 марта, на пленарном заседании Народного Совета депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».

Законопроект был разработан Комитетом Народного Совета Донецкой Народной Республики по уголовному и административному законодательству.

Представила проект закона председатель комитета Елена Шишкина.

«Проект закона устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Санкция за подобные деяния – штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев либо обязательные работы на срок до трёхсот шестидесяти часов.

Кроме того, законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 311¹, которая устанавливает уголовную ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств и предусматривает штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», – рассказала Елена Шишкина.

Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» был принят в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.