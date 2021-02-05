Внесены изменения в Уголовный кодекс

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина рассказала о Законе Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».

«Главными целями проекта закона являются совершенствование уголовного законодательства Донецкой Народной Республики, укрепление платежной дисциплины среди крупных потребителей электрической энергии, а также обеспечение энергетической безопасности Донецкой Народной Республики. Проект закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» разработан для обеспечения энергетической безопасности Донецкой Народной Республики посредством криминализации деяний в виде хищения электрической энергии, хищения природного газа, а также самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

За совершение указанных преступлений предусматривается минимальный штраф в размере до двух тысяч рублей и максимальная санкция – лишение свободы до восьми лет, в зависимости от размера причиненного ущерба.

Обращаю внимание, что в понимании данного Закона значительным размером признается ущерб, превышающий пять миллионов рублей, крупным размером – десять миллионов рублей», – сказала парламентарий.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» был принят в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.