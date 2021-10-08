Внесены изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»

Сегодня, 8 октября, в рамках повестки дня очередного пленарного заседания депутаты рассмотрели два законопроекта о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности».

По первому проекту с докладом перед парламентом выступила заместитель председателя Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Усачёва.

«Положения Закона «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» затрагивают полномочия органов местного самоуправления в части выявления нарушений лицензионных условий, сообщения о таких нарушениях в орган лицензирования, а также исполнения обязательных предписаний органов лицензирования. При этом возможность осуществления таких полномочий в переходной период до формирования органов местного самоуправления отсутствует», – отметила Александра Усачёва.

Проектом закона предлагается закрепить в переходных положениях Закона «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» возможность осуществления полномочий органов местного самоуправления местными администрациями в пределах, определенных Главой Донецкой Народной Республики, что позволит осуществлять необходимые функции в сфере лицензирования до формирования органов местного самоуправления.

Второй проект закона, разработанный Государственным комитетом горного и технического надзора Донецкой Народной Республики, представил депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Тамер Абду.

«Проектом закона предлагается расширить перечень лицензируемых видов деятельности посредством дополнения работ, связанных с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Целью проекта закона является снижение высокого уровня аварийности и производственного травматизма в сфере промышленной безопасности. Принятие законопроекта позволит определить регуляторные требования в отношении субъектов, осуществляющих деятельность по производству, хранению, применению и распространению взрывчатых материалов промышленного назначения», – сказал Тамер Абду.

Он отметил, что принятие законопроекта позволит гармонизировать законодательство Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации в сфере лицензирования.

Оба представленных законопроекта были приняты в двух чтениях в целом и вступят в силу со дня их опубликования на официальном сайте Народного Совета.