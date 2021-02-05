Внесены изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»

Депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский рассказал о Законе «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ”Об электронной подписи”».

«Принятие Закона способствует повышению информационной безопасности Донецкой Народной Республики и обеспечению требований к процессу осуществления аккредитации удостоверяющих центров государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, проектом закона приводится в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики «О Министерстве государственной безопасности» наименование республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере обеспечения государственной безопасности», – рассказал Владислав Бердичевский.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ”Об электронной подписи”» принят единогласно, в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.