Внесены изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»

Сегодня, 6 августа, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании».

С докладом о законопроекте выступила председатель Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

«Проектом закона предусматривается приведение Закона «Об образовании» в соответствие с нормами Конституции Донецкой Народной Республики в части определения уровня профессионального образования (высшее профессиональное образование), и приведение основных образовательных программ высшего профессионального образования в соответствие с положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Принятие проекта закона позволит более активно интегрироваться в образовательное пространство Российской Федерации, а также будет способствовать прохождению образовательными организациями Донецкой Народной Республики аккредитации в Российской Федерации», – сказала Наталья Волкова.

Проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.