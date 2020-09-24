Внесены изменения в закон о государственной дактилоскопической регистрации

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец прокомментировал Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”», принятый Народным Советом 24 сентября.

«Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”» разработан для криминалистического предупреждения и раскрытия преступлений.

Для достижения поставленной цели Закон расширяет круг субъектов, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К ним отнесены лица, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта гражданина Донецкой Народной Республики в территориальные органы, организации, подразделения органов внутренних дел, осуществляющие функции контроля и надзора в сфере миграции», – сообщил депутат.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”», разработанный Комитетом Народного Совета по уголовному и административному законодательству, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.