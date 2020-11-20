Внесены изменения в закон о государственной оперативно-спасательной службе

Член Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Андрей Ворошилов прокомментировал положения Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”», который был принят Народным Советом 20 ноября 2020 года.

«Закон вносит изменения в ряд норм, регулирующих прохождение государственной оперативно-спасательной службы. В частности, конкретизируются порядок принятия и увольнения со службы, утверждение порядка проведения выплат единовременного денежного пособия в случае гибели, травмы или ранения, заболевания или инвалидности сотрудников. Также конкретизируется вопрос медицинского обеспечения сотрудников государственной оперативно-спасательной службы», – сообщил депутат.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”», разработанный докладчиком совместно с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.