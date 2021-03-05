Внесены изменения в Закон «О пожарной безопасности»

Сегодня, 5 марта, в рамках пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”».

О законопроекте рассказал депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Александр Куренков.

«Законопроектом предусматривается наделение Правительства Донецкой Народной Республики полномочиями по утверждению пятилетнего плана проверки организации работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по предотвращению пожаров и их тушению, обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и объектов, а также оказанию помощи в координации действий и усовершенствованию работы, связанной с обеспечением пожарной безопасности», – рассказал парламентарий.

Закон «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”», разработанный докладчиком, принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.