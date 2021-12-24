Внесены изменения в Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»

В пятницу, 24 декабря, в рамках повестки дня заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Проект закона представила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Законопроект разработан в рамках реализации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции и предусматривает закрепление норм, регламентирующих принятие Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики не только на очередной финансовый год, но и на плановый период, равный двум финансовым годам, следующим за очередным финансовым годом», – сказала Марина Жейнова.

Парламентарий отметила, что законопроектом устанавливается порядок ведения и предоставления реестров расходных обязательств. Кроме того, законопроектом предусматривается создание и закрепление на законодательном уровне такого финансового института, как Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики.

«Принятие законопроекта обеспечит возможность прогнозировать поступление средств в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики и бюджеты государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики, а также развитие финансово-промышленного сектора государства, своевременное и в полном объёме финансирование социально-экономических мероприятий, проводимых в Республике», – заключила Марина Жейнова.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» был принят депутатами в двух чтениях в целом с учётом поправок, изложенных в сравнительной таблице, и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.