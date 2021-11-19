Внесены изменения в закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике

В пятницу, 19 ноября, в рамках повестки дня очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

С докладом перед парламентариями выступила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Разработка проекта закона обусловлена реализацией положений Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанного 15 сентября 2021 года Главой Донецкой Народной Республики и Главой Луганской Народной Республики.

Проект закона направлен на усовершенствование бюджетного устройства в части закрепления норм, предусматривающих возможность предоставления субсидий Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики, кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам.

Проектом закона предусматривается создание Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам», – отметила Марина Жейнова.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.