Внесены изменения в законы, устанавливающие особенности использования доверенностей на территории Донецкой Народной Республики

В пятницу, 24 декабря, в рамках повестки дня заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проекты законов, которыми продлён срок действия ограничений в части использования доверенностей на совершение сделок с недвижимым имуществом, выданных нотариусами иностранных государств.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» представил председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Проект закона предусматривает продление срока действия ограничений в части использования доверенностей на совершение сделок с недвижимым имуществом, выданных нотариусами иностранных государств.

Предлагается продлить срок с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.

Проект закона разработан в целях обеспечения сохранности недвижимого имущества, расположенного на территории Донецкой Народной Республики», – отметил Андрей Баевский.

Законопроект «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» концептуально связан с проектом закона «О внесении изменений в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и в статью 124 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате».

Проект закона «О внесении изменений в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и в статью 124 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате», который также был рассмотрен депутатами Народного Совета, представил председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

Закон «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» и Закон «О внесении изменений в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и в статью 124 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате» были приняты депутатами в двух чтениях в целом и вступят в силу со дня их опубликования на официальном сайте Народного Совета.