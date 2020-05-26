Внесены системные изменения в налоговое законодательство, закрепляющие статус российского рубля как денежной единицы ДНР

Сегодня, 26 мая, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанный депутатом Народного Совета, председателем Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Мариной Жейновой.

Представила законопроект коллегам его инициатор.

«Проект закона направлен на обеспечение единства правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» с положениями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР.

Принятие данных изменений будет соответствовать избранному курсу внешней политики нашего государства, направленному на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Также проект закона предлагает внести изменения в статью 161 Закона ДНР «О налоговой системе», установив фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах.

Данные изменения обусловлены тем, что согласно положениям Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке ДНР» денежной единицей нашего государства является российский рубль.

Соответствующие изменения предлагается также внести в статью 251 Закона ДНР «О налоговой системе», исключив украинскую гривну из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы», – сообщила парламентарий.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.