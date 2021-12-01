Внимание, конкурс!

В Донецкой Народной Республике с 9 декабря 2021 года по 31 января 2022 года состоится первый молодёжный конкурс социальной рекламы «JUS REM».

Организаторами конкурса выступают Народный Совет Донецкой Народной Республики, Министерство юстиции Донецкой Народной Республики, Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Принять участие в конкурсе могут граждане ДНР в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией и Международному дню прав человека и проводится в трёх номинациях:

«Коррупция. Твоё «НЕТ» имеет значение»; «Права человека»; «Свободная тема» – освещение вопросов, связанных со становлением и развитием правового государства.

Конкурсная работа оформляется в виде видеоролика или плаката Подробности читайте в приложении.