Внимание! Ограничения на прохождение транспортных средств через пункты пропуска «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск»

С 17 по 19 сентября 2021 года действует временное ограничение движения транспортных средств при прохождении Государственной границы Донецкой Народной Республики в пунктах пропуска «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск».

Таможенная служба Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики в период с 17 по 19 сентября 2021 года в связи с повышенной загрузкой пунктов пропуска «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск» рекомендует гражданам, субъектам хозяйствования заранее спланировать свои поездки через вышеуказанные пограничные пункты пропуска.

Ввиду временно ограниченной пропускной способности пунктов пропуска, а также во избежание задержек и простоев транспортных средств при прохождении Государственной границы Донецкой Народной Республики просим учесть данную информацию и скорректировать маршруты легкового и грузового транспорта в этот период на ночное время с 21:00 до 05:00.