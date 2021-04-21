Вопрос гармонизации налоговых законодательств ДНР и Российской Федерации рассмотрен на заседании профильного комитета

Во вторник, 20 апреля, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел вопрос гармонизации налогового законодательства Донецкой Народной Республики с налоговым законодательством Российской Федерации.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Марина Жейнова отметила:

«Вопрос необходимости гармонизации собственного налогового законодательства с налоговым законодательством Российской Федерации стал отдельным предметом обсуждения на заседании нашего Комитета. В обсуждении приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете ДНР Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе Донецкой Народной Республики Ярослав Бережко, представители Правительства ДНР, Министерства доходов и сборов ДНР, Министерства финансов, Центрального республиканского банка ДНР.

На заседании Комитета, в частности, было отмечено, что Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утвержденной Указом Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина от 1 марта 2019 года № 56, определяется, как один из стратегических приоритетов – взаимодействие с Российской Федерацией с закреплением стремления к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации. В связи с этим возникает необходимость разработки проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики на основании Налогового кодекса Российской Федерации с учетом административно-территориальных и социально-экономических особенностей Республики. Его разработка и принятие позволят создать стабильную налоговую систему на долгосрочный период и снизить административные барьеры для бизнеса», – отметила Марина Жейнова.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение о создании рабочей группы по разработке Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с привлечением заинтересованных органов, что позволит обеспечить комплексное рассмотрение всех особенностей налоговой системы Российской Федерации в целях их адаптации и имплементации в Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики.