Воспитанников Центра социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в городе Горловке поздравили с наступающими новогодними праздниками

Деятельность депутатов

Сегодня, 23 декабря, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, супруга Главы ДНР Дениса Пушилина Ирина Пушилина, Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребёнка Элеонора Федоренко и глава администрации города Горловки Иван Приходько посетили Центр социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в городе Горловке и поздравили его воспитанников с наступающими новогодними праздниками.

«Дружная семья Центра представила гостям интересное новогоднее представление, в котором активное участие приняли дети – это отрадно, ведь творческая деятельность даёт ребёнку возможность преодолеть себя, свои комплексы, ограничения, стать раскованным и научиться свободно проявлять свои эмоции.

Я от души пожелала детям, их родителям и педагогам крепкого здоровья, добрых перемен в жизни, веры в чудеса и мирного неба над головой!», – рассказала о мероприятии Ольга Макеева.

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