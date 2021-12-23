Воспитанников Центра социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в городе Горловке поздравили с наступающими новогодними праздниками

Сегодня, 23 декабря, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, супруга Главы ДНР Дениса Пушилина Ирина Пушилина, Советник Главы Донецкой Народной Республики по правам ребёнка Элеонора Федоренко и глава администрации города Горловки Иван Приходько посетили Центр социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в городе Горловке и поздравили его воспитанников с наступающими новогодними праздниками.

«Дружная семья Центра представила гостям интересное новогоднее представление, в котором активное участие приняли дети – это отрадно, ведь творческая деятельность даёт ребёнку возможность преодолеть себя, свои комплексы, ограничения, стать раскованным и научиться свободно проявлять свои эмоции.

Я от души пожелала детям, их родителям и педагогам крепкого здоровья, добрых перемен в жизни, веры в чудеса и мирного неба над головой!», – рассказала о мероприятии Ольга Макеева.