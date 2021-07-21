Временная комиссия Народного Совета контролирует процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 21 июля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

В заседании приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства экономического развития, Центрального Республиканского Банка, Государственного комитета по земельным ресурсам и Фонда государственного имущества.

В повестку дня заседания был включён анализ проектов законов «О защите прав потребителей», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «Об обществах с ограниченной ответственностью» в целях мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами предусмотренных указанными законами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм действующего законодательства.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Сегодня в ходе проведения расширенного заседания Временной комиссии при участии заинтересованных лиц был проанализирован целый ряд законов, по которым необходимо принятие подзаконных нормативных правовых актов уполномоченными органами.

В частности, речь идёт о подзаконных актах, необходимых для обеспечения реализации норм законов Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По итогам проведённого заседания хотелось бы отметить достаточно высокий уровень работы в данном направлении Правительства и профильных министерств. В дальнейшем совместная работа по контролю процесса разработки подзаконных нормативных правовых актов будет продолжена», – подытожила Ирина Дианова.