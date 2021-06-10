Временная комиссия Народного Совета контролирует процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 9 июня, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

На заседание были приглашены представители Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, а также представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые гости провели анализ законов «Об основах общеобязательного социального страхования», «О социальной защите инвалидов», «О вынужденных переселенцах», «Об опеке и попечительстве», «О дополнительных мерах государственной поддержки государственных и муниципальных унитарных предприятий и их работников».

Председатель комиссии, депутат Ирина Дианова прокомментировала результаты заседания:

«В рамках очередного расширенного заседания при участии представителей заинтересованных министерств мы проанализировали ряд законов в целях мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных такими законами, для реализации норм действующего законодательства. По факту анализа установлено и принято к сведению, что часть подзаконных нормативных правовых актов уже разработана. Работа в этом направлении министерствами будет продолжена», – сказала парламентарий.