Временная комиссия Народного Совета обсудила Дорожную карту по разработке подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию Закона «О вынужденных переселенцах»

Во вторник, 21 сентября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором обсуждалась дорожная карта по разработке подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию Закона Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах».

Заместитель председателя Временной комиссии Ринат Билялов рассказал пресс-службе Народного Совета о рассмотренных вопросах.

«31 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах», который раскрывает понятие «вынужденный переселенец», определяет основания и порядок получения соответствующего статуса, устанавливает права и обязанности в отношении лиц, имеющих статус, либо получивших свидетельство о регистрации ходатайства на признание физического лица вынужденным переселенцем.

Кроме того, данный Закон предусматривает целый ряд преимуществ для вынужденных переселенцев, которые до его принятия были недоступны. В частности, среди них социальные выплаты, проживание в пункте долговременного размещения, медицинская и психологическая помощь, а также получение права на 50-процентную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Данная норма, кстати, уже вступила в силу с 1 января текущего года.

Для реализации Закона Донецкой Народной Республики “О вынужденных переселенцах” необходима планомерная разработка соответствующих нормативных правовых актов.

На сегодняшний день ряд нормативных правовых актов не разработан. Так, например, не приняты относящиеся к компетенции Правительства Донецкой Народной Республики нормативные правовые акты, предусматривающие Порядок поселения и проживания в пункте временного размещения физических лиц, подавших ходатайство о признании их вынужденными переселенцами, и прибывших с ним членов семьи, и получение питания в соответствии с установленными нормами, а также Порядок проживания в пункте временного размещения до принятия решения о признании физического лица вынужденным переселенцем или об отказе в таком признании без оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Сегодня мы провели большую и очень важную работу – проанализировали ход разработки подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию Закона Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах», определили круг проблемных вопросов и наметили пути их разрешения», – рассказал парламентарий.

Кроме того, Ринат Билялов подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена в тесном взаимодействии с представителями Правительства Донецкой Народной Республики.