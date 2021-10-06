Временная комиссия Народного Совета обсудила ход разрешения проблемных вопросов жителей прифронтовых районов

Во вторник, 5 октября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором обсуждался ход мероприятий, проводимых администрацией Куйбышевского района Донецка в рамках исполнения протокольного решения Временной комиссии от 6 апреля 2021 года и направленных на разрешение проблемных вопросов, озвученных на сходе жителей посёлка Октябрьский Рудник Куйбышевского района города Донецка.

В мероприятии приняли участие представители администрации города Донецка, администрации Куйбышевского района столицы Республики, штаба по работе с прифронтовыми районами и Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика».

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых вопросах.

«Временной комиссией ранее были направлены обращения в администрацию Куйбышевского района Донецка о предоставлении плана действий, направленных на решение проблемных вопросов, озвученных гражданами, проживающими в посёлке Октябрьский Рудник Куйбышевского района Донецка, на сходе 31 марта текущего года.

Временная комиссия заслушала отчёт представителя администрации Куйбышевского района столицы о выполнении поставленных задач.

На сегодняшний день администрацией Куйбышевского района, а также администрацией города Донецка проведена очень большая и важная работа. Приятно осознавать, что к решению поставленных задач подошли не формально, а вникли в каждую из озвученных гражданами проблем, постарались сделать всё качественно и в оговариваемые сроки. Отработаны все проблемные вопросы, относящиеся к компетенции администрации, которые были озвучены жителями посёлка Октябрьский Рудник.

К сожалению, некоторая часть проблемных вопросов осталась нерешённой, и для решения этих вопросов нужна помощь Временной комиссии. Об этом на заседании доложил заместитель главы администрации города Донецка Валерий Ляховец.

Комиссия приняла это во внимание, и к выполнению протокольного решения от 6 апреля 2021 года при поддержке членов Временной комиссии было решено вернуться позднее, чтобы обсудить ход выполнения местной администрацией мероприятий, направленных на разрешение поставленных перед ней задач.

Следует отметить, что администрация Куйбышевского района Донецка, а также все заинтересованные службы приложили значительные усилия для решения проблемных вопросов жителей посёлка Октябрьский Рудник.

Временная комиссия надеется на дальнейшую совместную работу, в том числе в данном направлении. Ведь только совместными усилиями и с искренним желанием помочь людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, можно решить, казалось бы, самые неразрешимые проблемы.

Впереди предстоит ещё большая работа. К первоочередным задачам на сегодняшний день относится восстановление разрушенного жилья, а также разрешение вопросов водоснабжения и состояния транспортной системы. Но хочу подчеркнуть ещё раз: любые проблемы можно решить, если подходить к ним совместно с представителями местных администраций и другими заинтересованными лицами», – рассказал парламентарий.

Также в ходе заседания обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением предстоящего расширенного заседания Временной комиссии с участием представителей администрации города Дебальцево.

«Мероприятие запланировано. На его повестке – обсуждение вопросов, связанных с организацией совместной работы, которая позволит действовать более целенаправленно. Будет проведён мониторинг проблемных вопросов жителей города Дебальцево, после чего мы совместно с местной администрацией определим цели и задачи и начнём работу по составлению дорожной карты», – сказал парламентарий.

Кроме того, Временная комиссия обсудила информацию, поступившую от Министерства труда и социальной политики, относительно этапов прохождения подзаконных нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством для реализации Закона Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах».