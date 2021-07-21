Временная комиссия Народного Совета обсудила ход разрешения проблемных вопросов жителей прифронтовых районов

Во вторник, 20 июля, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, на котором обсуждалось выполнение администрациями Петровского и Ленинского районов города Донецка поставленных перед ними задач по решению проблемных вопросов, озвученных на сходе жителей населённых пунктов Луганское, Сигнальное и Любовка.

В мероприятии приняли участие представители администрации города Донецка, администраций Петровского и Ленинского районов столицы Республики, главы Луганской и Любовской сельских администраций, представители штаба по работе с прифронтовыми районами и Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета об обсуждаемых вопросах.

«Ранее Временной комиссией были направлены обращения в администрации Ленинского и Петровского районов Донецка о предоставлении плана действий, направленных на решение проблемных вопросов, озвученных гражданами на сходе 5 июня текущего года.

Сегодня Временная комиссия заслушала отчёты представителей администраций Петровского и Ленинского районов столицы о выполнении поставленных перед указанными органами задач.

На сегодняшний день часть проблемных вопросов местными администрациями уже разрешена. Но остаётся ещё целый ряд неразрешённых вопросов, с которыми поселковая администрация самостоятельно справиться не может. Главной задачей остаётся восстановление разрушенного жилья, а также разрешение вопросов водоснабжения и состояния транспортной системы.

Однако и тут есть определённые подвижки. По крайней мере представителем Управления капитального строительства при администрации города Донецка была озвучена уже более-менее конкретная информация, касающаяся сроков выполнения работ по восстановлению жилого фонда и объектов инфраструктуры с учётом имеющихся возможностей и особенностей проведения данных работ.

По другим неразрешённым вопросам были обсуждены непосредственные причины, не позволяющие на текущий момент их разрешить. Совместно намечены пути решения и обозначены сроки исполнения поставленных задач.

Стоит отметить, что с момента встречи с жителями сёл Луганское и Любовка местные администрации смогли разрешить значительную часть поднятых гражданами проблемных вопросов. И сделали это за счёт собственных ресурсов. По остальным вопросам, находящимся вне их компетенции, гражданам были даны соответствующие разъяснения по алгоритму дальнейших действий.

Хочу подчеркнуть, что все озвученные сегодня проблемные вопросы остаются под нашим контролем. Через месяц будет проведено очередное заседание в том же составе, на котором будут заслушаны промежуточные отчёты о выполнении поставленных сегодня задач», – поделился Юрий Покинтелица.