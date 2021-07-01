Временная комиссия Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти контролирует вопросы принятия подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 30 июня, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. В заседании приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерства государственной безопасности, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Верховного суда, Центрального Республиканского Банка, Генеральной прокуратуры.

В повестке дня на заседании был анализ законов Донецкой Народной Республики:

«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества», «О нормативных правовых актах», «Об увековечивании памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат», «О государственных наградах», «О почетном звании Донецкой Народной Республики «Город воинской славы», «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики», «О развитии сельского хозяйства, «О государственной границе Донецкой Народной Республики».

Результаты заседания прокомментировал заместитель председателя Временной комиссии Максим Кныш.

«Сегодня вместе с приглашёнными гостями мы проанализировали ряд законов с целью мониторинга ситуации с принятием уполномоченными органами предусмотренных этими законами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм действующего законодательства. В целом, заседание прошло в продуктивном ключе. В дальнейшем совместная работа законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти будет продолжена», – сказал Максим Кныш.