Временная комиссия Народного Совета посетила прифронтовой район Донецка

В среду, 31 марта, Временная комиссия Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины организовала и провела сход жителей посёлка Октябрьский рудник Куйбышевского района города Донецка.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Юрий Покинтелица, Ринат Билялов, Евгений Гриценко, Александр Короткий, Виталий Кравец, Роман Лепа, Мария Пирогова, а также вице-спикер Парламента Ольга Макеева, советник Руководителя Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Елена Радомская, начальник штаба по работе с прифронтовыми районами ОД «Донецкая Республика» Светлана Чернышенко, глава администрации г. Донецка Алексей Кулемзин, глава администрации Куйбышевского района г. Донецка Иван Адамец, а также сотрудники Куйбышевского РО ДГУ МВД ДНР и коммунальных служб района.

Председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица рассказал пресс-службе Народного Совета о рассматриваемых вопросах.

«Временная комиссия всегда уделяла пристальное внимание проблемам жителей посёлка Октябрьский рудник. В последнее время накопился большой спектр вопросов, касающихся различных направлений жизнедеятельности граждан, в связи с чем потребовался комплексный подход к их разрешению. В целях оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию 24 марта, на очередном заседании Временной комиссии было принято решение провести выездной приём граждан посёлка с привлечением представителей различных ветвей власти и коммунальных служб Куйбышевского района. Таким образом, данное мероприятие носит плановый характер. Уверен, что в дальнейшем подобные встречи будут проводиться регулярно.

Что касается сегодняшнего мероприятия, то оно прошло достаточно плодотворно и динамично. В ходе встречи жители посёлка озвучили много жизненно важных вопросов. В основном они связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, была затронута проблематика транспортного сообщения, благоустройства и организации своевременного обеспечения качественными продовольственными и иными товарами. Также была поднята тема организации культурного досуга подрастающего поколения. К сожалению, молодые люди зачастую предоставлены сами себе, а это может привести к непредсказуемым последствиям.

На долю жителей района выпало немало испытаний. Не будем забывать и о том, что основной проблемой прифронтового посёлка является восстановление жилого фонда и объектов инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий со стороны Украины.

Несмотря на то, что затронуты очень серьёзные темы, удалось провести конструктивный диалог. Это стало возможным во многом потому, что к мероприятию были привлечены представители различных ветвей власти и представители коммунальных служб. Например, это позволило разобраться со многими проблемами комплексно, на месте. Что касается трудноразрешимых на данный период вопросов, то и по ним даны исчерпывающие разъяснения. Часть их взята на контроль, они будут рассмотрены в обязательном порядке. Ни одно обращение не должно остаться без внимания.

Подводя итог хочу подчеркнуть важность и необходимость подобных мероприятий. Такие встречи помогают держать руку на пульсе, позволяют парламентариям, иным представителям власти и коммунальных служб осуществлять своевременный мониторинг ситуации. Временная комиссия и в дальнейшем планирует проводить подобные встречи при тесном взаимодействии с органами власти, так как это наиболее эффективный метод, позволяющий максимально оперативно разрешать проблемы, встающие перед жителями прифронтовых районов города. Мы не имеем права оставлять наших сограждан наедине с возникшими перед ними трудностями».