Временная комиссия обсудила процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов в транспортной сфере

В среду, 10 ноября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, в котором приняли участие члены Комитета Народного Совета по транспорту и связи.

В мероприятии также принимали участие представители Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Правительства и Управления Народной милиции.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«В ходе проведения расширенного заседания Временная комиссия совместно с членами Комитета Народного Совета по транспорту и связи провела мониторинг процесса разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию законов Донецкой Народной Республики в сфере транспорта.

Проанализирован ряд законов, для успешной реализации которых требуется принятие уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов. В противном случае, затягивание процесса их принятия может привести к негативным последствиям, в том числе к возникновению коррупциогенных факторов.

В данном случае необходимо принять подзаконные нормативные правовые акты, направленные на реализацию таких Законов Донецкой Народной Республике как «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О перевозке опасных грузов», «О транспортно-экспедиторской деятельности».

По итогам заседания Временной комиссией принято решение о продолжении работы в данном направлении совместно с профильным комитетом и представителями заинтересованных органов, так как это является наиболее эффективной и конструктивной формой, позволяющей осуществлять своевременный контроль процесса принятия необходимых подзаконных нормативных правовых актов, в том числе регулирующих правовые отношения в транспортной сфере», – подчеркнула Ирина Дианова.