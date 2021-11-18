Временная комиссия по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти обсудила процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов

В среду, 17 ноября, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, в котором приняли участие члены Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В мероприятии также принимали участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Правительства и Министерства здравоохранения.

Об итогах заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«2 ноября 2021 года, в рамках совместного заседания с Временной комиссией Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, рассматривался вопрос правоприменения Закона ДНР «О вынужденных переселенцах». В том числе было обращено внимание на необходимость проведения мониторинга своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов, направленных на реализацию вышеуказанного закона.

«Сегодня мы совместно с членами Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, а также представителями заинтересованных органов, провели мониторинг Закона ДНР «О вынужденных переселенцах» касательно разработки и принятие подзаконных нормативных правовых актов, предусмотренных законом. В ходе анализа особое внимание было обращено на необходимость своевременности разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов в целях исключения возникновения трудностей при правоприменении Закона ДНР «О вынужденных переселенцах». По итогам заседания Временной комиссией принято решение продолжить работу в данном направлении согласно информации предоставленной представителями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, ответственными, согласно положениям Закона ДНР «О вынужденных переселенцах», за разработку, принятие подзаконных нормативных правовых актов, направленных на его реализацию», – рассказала Ирина Дианова.