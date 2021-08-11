Временная комиссия по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти проанализировала ход принятия актуальных нормативных правовых актов

Сегодня, 11 августа, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. На заседание были приглашены представители Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики, Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам Донецкой Народной Республики.

В рамках расширенного заседания парламентарии и приглашённые представители заинтересованных органов проанализировали следующие законы Донецкой Народной Республики:

«Об охране окружающей среды»;

«Об особо охраняемых природных территориях»;

«О недрах»;

«Об отходах производства и потребления»;

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

«О животном мире»;

«О гидрометеорологической деятельности»;

«Об охране атмосферного воздуха»;

«Об аквакультуре».

Парламентарии провели анализ указанных законов в целях мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм действующих законов.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова прокомментировала итоги заседания.

«В ходе расширенного заседания мы обсудили с представителями заинтересованных органов текущее положение дел относительно подготовки подзаконных нормативных правовых актов по ряду законов и проанализировали законодательство в целях выявления необходимости разработки ряда новых нормативных документов. В целом процесс разработки подзаконных нормативных правовых актов идёт в соответствии с графиком. Проблемные вопросы решаются в рабочем порядке, в том числе с привлечением Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. В дальнейшем совместная работа органов исполнительной ветви власти и депутатского корпуса в целях совершенствования законодательного поля Донецкой Народной Республики будет продолжена», – сказала Ирина Дианова.