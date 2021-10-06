Временная комиссия по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти проанализировала процесс принятия подзаконных нормативных правовых актов на предмет коррупциогенных факторов

Сегодня, 6 октября, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. Парламентарии проанализировали процесс принятия уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов на предмет выявления обстоятельств, способствующих созданию условий для возникновения коррупциогенных факторов.

Итоги заседания прокомментировала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Сегодня мы проанализировали работу по созданию подзаконных нормативных правовых актов для реализации ряда законов. Анализ был сфокусирован на определении коррупциогенных факторов. Мы обсудили подзаконные документы для реализации законов «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», «О недрах», «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики», «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий» и других нормативных правовых актов. По итогам этого заседания и предшествующих ему было принято решение внести в перечень законов, регулирующих правоотношения в экономической, финансовой и хозяйственной сферах, данные о принятых уполномоченными органами предусмотренных указанными законами подзаконных нормативных правовых актах для реализации норм действующих законов. Также было решено провести анализ ситуации с принятием уполномоченными органами по ряду законов Донецкой Народной Республики, регулирующих правоотношения в экономической, финансовой и хозяйственной сферах, подзаконных нормативных правовых актов, отсутствие которых может создавать опасность угрозы возникновения коррупционных действий.

В целом работа Временной комиссии в этом направлении будет продолжена», – сказала Ирина Дианова.